Премьер-министр Армении посетил Государственный комитет по градостроительству
19:34, 29 Январь, 2018
Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил Государственный комитет по градостроительству для ознакомления с результатами выполнения приоритетных задач и осуществления мероприятий в 2017 году, а также задачами на 2018 год.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, с соответствующими докладами выступили ответственные структуры.В конце встречи Карен Карапетян предложил рассмотреть реализуемые в сфере городского развития инвестиционные проекты и другие проекты, которые будут реализованы по заказу комитета, в ближайшем будущем на совещании у премьера.