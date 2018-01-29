Время в Ереване: 11:07:36,   30 Январь

Премьер-министр Армении посетил Государственный комитет по градостроительству


Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил Государственный комитет по градостроительству для ознакомления с результатами выполнения приоритетных задач и осуществления мероприятий в 2017 году, а также задачами на 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, с соответствующими докладами выступили ответственные структуры.

В конце встречи Карен Карапетян предложил рассмотреть реализуемые в сфере городского развития инвестиционные проекты и другие проекты, которые будут реализованы по заказу комитета, в ближайшем будущем на совещании у премьера.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации