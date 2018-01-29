Конгрессмены США министерство финансов страны начать переговоров с Арменией вокруг соглашения по исключению двойного налогообложения

Конгрессмены США республиканец Дэвид Валадао и демократ Брэд Шерман от имени двух партий намерены направить письмо с подписями конгрессменов министру финансов страны Стивену Мнучину с призывом пересмотреть устаревший договор об избежании двойного налогообложения с Арменией. Как сообщает Арменпресс, письмо конгрессменов уже вошло в оборот, и его подписали члены Палаты представителей.

Конгрессмены отмечают, что существующий между Арменией и США договор устарел и признается со стороны США, но не Армении, так как был подписал около 40 лет назад с СССР.

«Договор советской эпохи не отражает сложность глобализирующегося мира и дружбу между американским и армянским народами. Сложность международных налоговых систем не должна мешать американским и армянским компаниям вести бизнес друг с другом, а двойное налогообложение является препятствующим фактором», - отмечают конгрессмены.

Армения и США в 2015 году подписали рамочное соглашение о торговле и инвестициях, который открывает путь для подписания соглашения об избежании двойного налогообложения.