Глава МИД Армении надеется на мирное урегулирование конфликта в Сирии
18:24, 29 Январь, 2018
Вызывает тревогу тот факт, что в регионе наблюдается новая напряженность, которая привела к человеческим жертвам. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Армении Эдвард Налбандян, коснувшись турецких военных действий в Африне против курдов Сирии.
«Борьба с исламским государством и другими террористическими организациями давала надежду на стабилизацию ситуации в Сирии, но эта напряженность является препятствием для мирного процесса», - сказал Эдвард Налбандян.
По его убеждению, очевидно, что сирийский конфликт должен быть урегулирован путем переговоров.«Мы надеемся, что переговоры приведут к урегулированию конфликта путем диалога», - заключил министр.