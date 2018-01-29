Глава МИД Армении надеется на мирное урегулирование конфликта в Сирии

Вызывает тревогу тот факт, что в регионе наблюдается новая напряженность, которая привела к человеческим жертвам. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Армении Эдвард Налбандян, коснувшись турецких военных действий в Африне против курдов Сирии.

«Борьба с исламским государством и другими террористическими организациями давала надежду на стабилизацию ситуации в Сирии, но эта напряженность является препятствием для мирного процесса», - сказал Эдвард Налбандян.

По его убеждению, очевидно, что сирийский конфликт должен быть урегулирован путем переговоров.

», - заключил министр.