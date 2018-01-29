Турция сама отказалась от реализации достигнутых соглашений о нормализации отношений: глава МИД Армении

Еще 10 лет назад, когда Армения начала процесс нормализации армяно-турецких отношений, она была верна как процессу, так и достигнутым договоренностям. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Армении Эдвард Налбандян, отвечая на вопрос, когда будет принято окончательное решение о том, чтобы провести весну 2018 года без Цюрихских протоколов.

«Турция отказалась выполнять достигнутые договоренности. В последние годы международное сообщество говорило, что мяч находится на поле Турции, но сегодня мы можем сказать, что мяч находится в воротах Турции. Если одной из сторон и следует беспокоиться о потере репутации, то уверенно можно сказать, что не Армении. Что касается сроков, наша позиция станет известна в период, объявленный президентом», - сказал глава МИД Армении.

Эдвард Налбандян еще раз напомнил, что не Армения несет ответственность за ненормализованные отношения между Арменией и Турцией.

«Если бы отношения были нормализованы, это означало бы установление дипломатических, консульских отношений. В этом случае можно было бы более эффективно защищать интересы наших граждан в Турции. Но нет таких отношений: ни дипломатических, ни консульских. В любом отдельном случае, когда есть проблема, министерство иностранных дел принимает все возможные меры для защиты наших граждан», - сказал Налбандян.

Он также отметил, что сегодня в мире очень мало стран, с которыми у Армении нет дипломатических отношений.

Армения имеет дипломатические отношения с 175 странами.