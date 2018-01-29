Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемая США, утверждает, что сбила турецкий беспилотник в сирийском районе Африн на севере Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Firat со ссылкой на заявление, опубликованном медиа-центром СДС.

По его сведениям, беспилотник был сбит в районе Бильбиля, расположенного на территории Африна.





