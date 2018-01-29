Дорога Ванадзор-Алаверди будет действовать с некоторыми ограничениями

В целях обеспечения безопасности движения при строительстве двух туннелей на пограничной магистрали Ванадзор-Алаверди-граница Грузия с 29 января по 1 марта с 8:00 до 19:00 движение на 30-32 км дороги будет остановлено.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, движение транспортных средств в Алаверди, Ванадзор и близлежащие населенные пункты может быть реализовано по шоссе Дсех-Марц.