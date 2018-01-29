Кандидат в президенты Армении от Республиканской партии Армен Саркисян приехал в Центральный офис РПА. Как сообщает Арменпресс, через несколько минут начнется его встреча с депутатами НС Армении от РПА.

На данный момент в штаб РПА приезжают депутаты. Встреча начнется в 18:00.