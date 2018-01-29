Каждое пятое рабочее место в Великобритании к 2030 году займут роботы

Каждое пятое рабочее место (21%) в Великобритании к 2030 году будет занято роботами, свидетельствуют данные исследовательского института Centre for Cities. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, oт этих изменений на рынке труда больше всего пострадают жители севера Англии, пишет The Sun.

Автоматизация больше всего угрожает людям, работающим с заказчиками и клиентами, сотрудникам магазинов и складским рабочим. Однако в результате автоматизации и роботизации трудовых процессов возникнут новые профессии, о которых люди еще даже не догадываются. В исследовании отмечается, что не менее 10% уже существующих профессий будут еще более востребованы в результате автоматизации и роботизации.

Если в среднем по Великобритании потери рабочих мест от роботизации к 2030 году составят 21%, то в Лондоне показатель находится на отметке 16%. Самое "безопасное" место в стране - Оксфорд и Кембридж (по 13%), далее следуют Рединг (15%). Столица находится на пятой строчке вместе с городом Уэртингом (16%).

Наихудшим образом дела обстоят в городах Мансфилд, Сандерленд и Уэйкфилд (по 29%), Сток (28%) и Донкастер (27%).