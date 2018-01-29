Испанская киноактриса Пенелопа Крус будет удостоена в этом году самой престижной награды французского кинематографа - премии "Сезар". Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили в понедельник в "Академии Сезар", которая вручает премию.

"Испанская актриса Пенелопа Крус получит 2 марта почетный "Сезар-2018" по случаю 43-й церемонии вручения "Сезаров", - говорится в сообщении "Академии" на официальной странице в Twitter.

Пенелопа Крус начала свою актерскую карьеру в 1991 году с участия в телевизионных проектах. На сегодняшний день в ее послужном списке - роли в нескольких десятках фильмов, номинации и победы в конкурсах международных кинопремий. В 2009 году Крус стала первой испанской актрисой, удостоенной премии "Оскар" - золотую статуэтку Американской киноакадемии она получила в номинации "лучшая женская роль второго плана" за участие в фильме Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона" (Vicky Cristina Barcelona, 2008).

Премия "Сезар", или, как ее иногда называют, "французский "Оскар", вручается французской Академией кинематографических искусств и техник с 1976 года. Она названа по имени скульптора Сезара Бальдачини, изготавливавшего призы-статуэтки. В голосовании принимают участие более 3,5 тыс. профессионалов в сфере кино - режиссеры, актеры, сценаристы, продюсеры, техники и другие специалисты.

В этом году премия будет вручаться в 43-й раз. Список номинантов будет оглашен 31 января. Объявление лауреатов и награждение пройдет в парижском концертном зале Pleyel 2 марта.





