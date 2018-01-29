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Азиатские индексы - 29-01-18


ТОКИО, 29 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.01% и составил 23629.34 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.06% и составил 1880.45 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.99% и составил 3523.00 пункта, а HANG SENG снизился на 0.56% и составил 32966.89 пункта.




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