МИД Франции: Париж не будет участвовать в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи

Франция считает механизмы ООН и Женевский процесс единственным легитимным механизмом мирного урегулирования в Сирии и не намерена принимать никакого участия в работе Конгресса сирийского национального диалога, который проводится в эти дни в Сочи. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил на брифинге в понедельник заместитель официального представителя французского МИД Александр Жиоржини.

"Переговоры под эгидой ООН остаются единственными легитимными рамками для урегулирования сирийского кризиса - в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и Женевским коммюнике. Все прочие инициативы, включая встречу в Сочи, организованную Россией, должны быть направлены на поддержку ооновского процесса и вписываться в эти рамки", - заявил дипломат.

Как подчеркнул Жиоржини, по мнению Парижа, "не существует альтернативы политическому решению, согласованному на переговорах между двумя сторонами - режимом и оппозицией - под эгидой ООН". "В связи с этим мы отмечаем решение сирийской оппозиции не отправляться в Сочи. Франция не будет участвовать в работе, которая там будет проводиться", - указал представитель дипведомства.





