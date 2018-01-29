В декабре в Армении пройдeт глобальный форум по предотвращению геноцидов

Мирное урегулирование конфликта Нагорного Карабаха остается одним из приоритетов внешней политики Армении. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в ответ на вопрос Арменпресс, отметив, что Армения продолжит усилия со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 2018 году.

«Армения стала лидером в усилиях по предотвращению преступлений против человечности и новых геноцидов. В 2018 году будет 70-я годовщина принятия Конвенции о предупреждении геноцида. По этому поводу Армения в настоящее время прилагает усилия для принятия новой резолюции в рамках ООН в Совете по правам человека», - сказал Налбандян.

Он напомнил, что в 2015 году, в годовщину 100-летия Геноцида армян, Армении удалось принять резолюцию, которая получила серьезную поддержку всех стран. Министр подчеркнул, что почти 70 стран стали соавторами резолюции, однако она была принята с консенсусом, а это означает, что никто не рискнул противостоять ей.

«В этом году мы инициировали и в настоящее время работаем над новой резолюцией, которая будет принята по этому поводу. В декабре 2018 года мы планируем провести новый глобальный форум по предотвращению геноцидов. Мы планируем провести его в декабре, так как по нашей инициативе Генеральная Ассамблея ООН объявила 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления», - сказал министр.

Напомнив, что Армения уже председательствует на министерской конференции Франкофонии и саммит организации пройдет в октябре в Ереване, а с декабря 2017 года Армения является председателем в ОЧЭС, министр отметил, что есть много дел

«Мы будем продолжать усилия с точки зрения развития, укрепления двусторонних отношений, а также в рамках различных международных структур, отвечая региональным и международным вызовам», - сказал он.