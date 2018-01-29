В рамках саммита Франкофонии Армению посетит около 100 делегаций

Тот факт, что Армении предоставлена возможность председательствовать в структуре с более чем 50-летней историей, является свидетельством большого доверия нашей стране со стороны международного сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на ежегодной пресс-конференции в ответ на вопрос Арменпресс.

«За эти годы независимости у Армении было много возможностей для председательства в разных международных структурах. Армения председательствовала в ОДКБ, Совете Европы, ОЧЭС и других структурах. Но главное отличие заключается в том, что все эти председательства были ротационными, а в Франкофонии не ротационное председательство. Нам удалось занять пост председателя этой структуры в довольно конкурентной среде», - сказал Налбандян.

Он отметил, что это свидетельствует о доверии и солидарности международного сообщества в отношении Армении.

Помимо структуры, состоящей из 84 ассоциированных членов и наблюдателей, в Армению также прибудут делегации из разных агентств Франкофонии и партнерских структур, приглашения также были направлены в ряд международных организаций.

«В октябре в Армению приедет около 100 делегаций. Мы надеемся, что многие делегации будут возглавляться на самом высоком уровне», - сказал глава МИД Армении.

Он заявил, что Армении предоставлена уникальная возможность представить страну международному сообществу, расширить географию отношений, активизировать, развивать и углублять сотрудничество с государствами-членами семьи Франкофонии.

«Я хотел бы сообщить, что мы готовим новый основополагающий документ Международной организации Франкофонии. Это пакт «Жить вместе». Это будет довольно серьезный документ, который мы уже начали разрабатывать, обсуждать с государствами-членами и секретариатом. В ходе саммита будет принята заключительная Ереванская декларация. Кроме того, будет принято около 10 резолюций по различным вопросам», - сказал Налбандян.

Он сообщил, что в рамках саммита Армения планирует провести бизнес-форум Франкофонии, который позволит активизировать, укрепить институциональные связи с бизнесменами стран Франкофонии. «Это также позволит Армении расширять сотрудничество, осуществлять различные экономические программы с этими странами. Целью мероприятие является создание сети бизнесменов стран Франкофонии», - сказал глава МИД Армении.