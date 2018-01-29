Эдвард Налбандян считает возможным осуществление соглашения с ЕС уже 1-го мая

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза возможно будет ратифицировано и вступит в силу 1-го мая или 1-го июня. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 29-го января сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян, подводя итоги 2017 года.



«Подписанием соглашения взаимоотношения Амрении и ЕС достигли определенного уровня, после которого необходимо обобщить достижения и наметить шаги на ближайшие годы. Сейчас мы концентрируемся на процессе ратификации этого важного документа. Армения объявила, что предпринимает шаги, чтобы документ был ратифицирован до апреля, но мы уже на шаг впереди и надеемся, что документ будет ратифицирован всеми странами ЕС без препон», - января сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян.

Он отметил, что после этого начнется реализация договора, к которой страна, скорее всего приступит с 1 мая или с 1 июня.



«Армения продолжит активное вовлечение в другие программы, в которых либо уже участвует, либо планирует присоединиться. В их числе - весь спектр взаимоотношений, начиная от программ сотрудничества в авиационной сфере, вплоть до культурного сотрудничества. Мы намерены предпринимать усилия по развитию и расширению нашего сотрудничества со всеми европейскими странами»,- января сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян.



Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза было подписано 24-го ноября на пятом саммите программы Евросоюза "Восточное партнёрство" в Брюсселе в присутствии президента Армении Сержа Саргсяна и председателя Европейского Совета Дональда Туска. Соглашение вступит в силу после того, как все 28 стран-членов ЕС и Армения ратифицируют его. –

Эстония ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Таким образом, Эстония стала первым государством-членом ЕС, которая ратифицировала новое соглашении между Арменией и Европейским Союзом.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

В соответствии с соглашением, стороны привержены укреплению всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и работах агентств ЕС. Соглашение нацелено на поощрение, поддержание и укрепление мира и стабильности на региональном и международном уровнях, в том числе путем объединения усилий, укрепления безопасности границ для устранения источников напряженности, а также содействия международному сотрудничеству и нормальным отношениям. Увеличится мобильность и контакты между народами разных стран.

В соглашении подчеркивается важность приверженности Армении мирному и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и необходимости как можно скорее достичь этого урегулирования в рамках переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подчеркивается также необходимость достижения урегулирования на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, те цели и принципы, которые касаются неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равных прав и самоопределения народов, которые отражены во всех заявлениях, сделанных в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ после 16-го заседания Совета министров ОБСЕ в 2008 году. Подчеркивается также приверженность ЕС содействовать этому процессу урегулирования.

В качестве общих ценностей в соглашении говорится о соблюдении демократических принципов, верховенства закона, прав человека и основных свобод, отмеченных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и Парижской хартии 1990 года, а также в других соответствующих документах по правам человека, как Всеобщая декларация прав человека ООН и Европейская конвенция о правах человека..

Стороны подтверждают свои обязательства в отношении принципов либеральной рыночной экономики, устойчивого развития, регионального сотрудничества и эффективной многосторонности.