Политику Трампа не одобрила большая часть американской молодежи

Поколение миллениалов, людей родившихся в начале 1980-х годов и позже, считает, что США двигаются в неверном политическом направлении, говорится в совместном опросе NBC News и исследовательской группы GenForward из Университета Чикаго, опубликованном в понедельник.

Такого мнения придерживаются 63% опрошенных, столько же молодых американцев не одобряют работу президента США Дональда Трампа на его посту. Работу Конгресса США не одобряет 61% респондентов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

О том, что Америка движется в правильном направлении, заявили 18% опрошенных, 19% одобряют работу Трампа, а 12% респондентов - Конгресса США.

Говоря о предстоящих в 2018 году промежуточных выборах в Конгресс США, половина опрошенных заявила о намерении голосовать за кандидата от Демократической партии. За кандидата от республиканцев готовы голосовать 25% респондентов. Еще четверть опрошенных либо не хотят голосовать ни за демократов, ни за республиканцев, либо еще не приняли решение.

Опрос был проведен 3-16 января, в нем приняли участие 1844 человека в возрасте 18-34 года.