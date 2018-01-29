Утром 29-го января сайт оппозиционного азербайджанского интернет-канала Meydan TV вновь подвергся хакерской атаке: была стерта его страница в Facebook.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Meydan TV.

Вследствие атаки хакеров более часа страница в Facebook Meydan TV на 3 языках была заблокирована.

С начала года хакерским атакам подвергаются личные страницы и электрпнные адреса сотрудников Meydan TV; как сообщает канал, это проявления скоординированных действий против оппозиционного азербайджанского интернет-канала Meydan TV.

По мнению международных экспертов и организаций, эти кибер-атаки – суть заказ властей Азербайджана.

Правозащитная организация Amnesty International и сайт VirtualRoad.org писали, что атаки на оппозиционный сайт велись с одного и того же IP адреса.

пишет, что в Азербайджане оппозиционные сайты подвергаются перлюстрации каждые 15 минут особыми кибер-группами, работающими на правительство Азербайджана, а

VirtualRoad.orgAmnesty International пишет, что эти же кибер-группы заражают вирусами адреса оппозиционных активистов, журналистов и правозащитников.