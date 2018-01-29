СМИ: США планируют создать безопасную сеть 5G для защиты от китайской киберугрозы

Власти США рассматривают возможность создания внутри страны защищенной сверхскоростной мобильной сети 5G для предотвращения возможной киберугрозы со стороны Китая. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщил информационный портал Axios со ссылкой на секретные материалы Совета национальной безопасности США.

Также отмечается, что "данные усилия (создание сети 5G - прим. ТАСС) смогут помочь развивающимся странам противостоять неоколониальному поведению Китая".

Проект предусматривает создание централизованной сети 5G в течение трех лет.

По мнению американского руководства, создание подобной сети необходимо для того, чтобы обезопасить использование перспективных технологий, таких как беспилотные автомобили и виртуальная реальность, а также противостоять угрозе со стороны Китая в экономической и кибернетической сферах.

В документах создание подобного проекта сравнивается с созданием системы межштатных автомагистралей США при президенте Дуайте Эйзенхауэре во второй половине XX века.