Лаврентьев: курды прибудут на конгресс в Сочи по приглашениям на индивидуальной основе

Представители курдов будут участвовать в Конгрессе сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января, приглашения рассылались им на индивидуальной основе. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в интервью ТАСС и телеканалу RT.

"Приглашения рассылались не только группам с учетом этнической или религиозной принадлежности, но и на индивидуальной основе. Это касается и курдского представительства, - подчеркнул он. - Потому что этот вопрос достаточно интересный и волнует многих - будут ли представители курдов участвовать в конгрессе. Со всей уверенностью вам заявляю - курды будут, но им приглашения отправлялись на индивидуальной основе".





