Азербайджан продолжает сохранять молчание в связи с соглашением о расширении офиса Каспршика: Эдвард Налбандян

В ходе встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Кракове с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ было достигнуто принципиальное соглашение об увеличении количества членов офиса личного представителя председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

«Армения всегда выступала за расширение возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Это единственная структура, осуществляющая международную миссию по мониторингу в зоне конфликта, и, конечно, если мы увеличим количество и эффективность этих миссий, то мы сделаем эти мониторинги более интенсивными, а это может быть благоприятно для снижения напряженности в зоне конфликта и соблюдения соглашений о прекращении огня 1994-1995 годов», - сказал Налбандян.

Он напомнил, что эти соглашения были достигнуты еще в Вене, некоторые предложения были высказаны Германией, которая тогда председательствовала в ОБСЕ.

«Армянские стороны - Армения и Арцах, дали свое согласие. Однако было невозможно увеличить возможности команды Каспршика, потому что Азербайджан создал множество препятствий. В Кракове было достигнуто принципиальное соглашение на уровне министров, чтобы сделать шаг вперед - увеличить международный персонал команды Каспшика на 7 человек», - сказал Налбандян.

Он подчеркнул, что как страны-сопредседатели, так и Армения упомянули в своих заявлениях, что, в отличие от Азербайджана, который демонстрирует типичный для себя после совещаний творческий характер, неслучайно, что заявления Азербайджана полностью отличаются от заявлений, сделанных Арменией или сопредседателями.

«То же самое произошло после Кракова. Азербайджан все еще молчит, он ничего не сказал о достижении такого соглашения. Об этом говорят Армения и страны-сопредседатели. Скоро сопредседатели посетят регион - Азербайджан, Армению и Арцах. Будем надеяться, что это соглашение будет реализовано, и Азербайджан не сделает снова шаг назад», - сказал он.

Глава МИД также затронул вопрос о создании следственных механизмов, подчеркнув, что соглашение об этом было достигнуто не только на саммите в Вене, но и обсуждается не менее 8-9 лет.

«Это предложение было высказано сопредседателями. Много раз мы достигали взаимопонимания, что эта структура должна быть создана, но Азербайджан отказывался от соглашений. Страны-сопредседатели заявляли, по крайней мере, дважды, что Армения дала согласие, и они ждут соглашения Азербайджана о создании механизма. Вопрос остается в повестке дня. Будем надеяться, что механизмы возможно будет создать в будущем, поскольку они могут стать важным инструментом не только в плане расследования дел, но и для снижения напряженности в регионе, могут выступать в качестве профилактического инструмента», - сказал он.