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Времена ограничения свободы передвижения для людей прошли: Налбандян – о черном списке Азербайджана


Сокрушительное большинство людей, оказавшихся в черном списке Азербайджана, почитают это честью для себя, о чем они и заявляли. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 29-го января  сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян, отвечая на замечание о том, что власти Азербайджана заявляют, будто те, кто посещает НКР, являются жертвами армянской пропаганды, а вернувшись оттуда они просят прощения у Азербайджана и просят удалить их из черного списка.

«Если верить Баку, будто посетившие Карабах жалеют об этом и просят прощения, то их список не увеличивался бы, и в нем не было бы 600-700 человек. По предоставленным ими сведениям, из этих  600-700 человек прощения просили 5-6 человек»,- сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян.

Он напомнил, как однажды предсказал в НС Армении, что после инцидента с блогером Лапшиным поток посетителей Арцаха возрастет. «Именно это и произошло. Вы знаете об этом. Думаю, утверждения азербайджанцев не имеют связи с действительностью, особенно, с учетом того, что сокрушительное большинство людей, оказавшихся в черном списке Азербайджана, почитают это честью для себя, о чем они и заявляли»,- сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян.

Он сказал также, что времена ограничения свободы передвижения для людей прошли.


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