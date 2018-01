Американский режиссер Стивен Спилберг подтвердил, что станет режиссером пятой части киноэпопеи "Индиана Джонс", премьера которой назначена на 2020 год. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье газета The Independent.

По ее данным, начало съемок запланировано на 2019 год, главную роль в ленте сыграет 74-летний Хариссон Форд. Также свое участие в работе над фильмом подтвердили Джордж Лукас, который займется продюсированием картины, и композитор Джон Уильямс. Каждый из них работал над предыдущими частями киносаги.

Мировая премьера фильма назначена на 10 июля 2020 года.

Первые три картины об Индиане Джонсе были сняты еще в 1980-х: "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (Raiders of the Lost Ark, 1981), "Индиана Джонс и Храм судьбы" (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984), а также "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989). Последняя на данный момент лента "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) вышла в прокат в 2008 году. Общие мировые сборы всех фильмов франшизы превысили $2 млрд.