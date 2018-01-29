СМИ: Индонезия намерена выпустить собственную криптовалюту

Банк Индонезии намерен выпустить в этом году в тестовом режиме цифровую рупию с использованием системы блокчейн, которая станет аналогом существующим в мире криптовалютам. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщила газета The Jakarta Post со ссылкой на руководство регулятора.

"Банкноты, используемые нами сейчас, могут быть конвертированы в цифровые деньги. - рассказал советник исполнительного директора Банка Индонезии по платежным системам Сусиато Деви. - Ни одна из стран пока не выпустила подобные деньги".

Как отметил представитель банка, индонезийская криптовалюта может быть использована как для расчетов внутри страны, так и для международных транзакций.

Стоимость цифровой рупии "будет привязана к реальным активам" Банка Индонезии, а также, как ожидается, будет определяться на основе валютного курса национального валютного курса и уровня инфляции.

Ранее Банк Индонезии запретил использование биткойна и других цифровых денег для расчетов на территории республики.