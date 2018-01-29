СМИ: КНДР привлекла к подготовке военного парада 8 февраля до 50 тыс. человек

Число граждан КНДР, занятых подготовкой к намеченному на 8 февраля военному параду в Пхеньяне, увеличилось с 13 тыс. до 50 тыс. человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщили телеканалу KBS источники в южнокорейской разведке.

"Предполагается, что это связано с подготовкой к представлению с пластинами, при помощи которых создаются различные картины во время шествия", - отмечается в сообщении. По данным источников телеканала, подготовка к параду ведется на аэродроме Мирим возле Пхеньяна.

Между тем, отмечает KBS, южнокорейские военные готовятся к тому, что после военного парада может последовать очередная военная провокация со стороны КНДР. "Поэтому вооруженные силы республики совместно с американскими коллегами повысили боеготовность и отслеживают активность к северу от границы", - отмечается в сообщении.





