В Турции задержали 311 человек за записи об операции «Оливковая ветвь» в соцсетях, которые протестовали против действий Турции в Африне.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Cumhuriyet.

ВС Турции с 20-го января начали в районе Африна в Сирии операцию «Оливковая ветвь». 20-го января 72 турецких самолета обстреляли курдские позиции, после чего турецкие ВС перешли границу Сирии, турецкие ВС вошли в Африн по 3 направлениям. В операции задействованы значительные силы и военная техника.

По данным газеты «Хурриет», турецкие силы углубились на территорию Сирии на глубину 5 км в направлении Африна. В рамках операции «Оливковая ветвь», 22-го января ВС Турции вновь обстреливали в Сирии территории, находящиеся под контролем курдских формирований. Огонь ведется из турецкого населенного пункта Килис. По данным турецкой стороны, ВС Турции взяли под свой контроль 11 сел, которые находятся под контролем курдских «Сил самообороны народа» (YPG). Генштаб ВС Турции сообщает также, что в ходе операции «Оливковая ветвь» в Африне погибли трое турецких военнослужащих.