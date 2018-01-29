Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Милошу Земану

Президент Армении Серж Саргсян направил 29-го января поздравительное послание Милошу Земану по случаю его переизбрания на пост президента Чешской Республики, пожелав ему крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Чехии – дальнейшего прогресса и благоденствия. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

«Чехия – один из важнейших партнеров Армении в Европе. И мы заинтересованы в постоянном расширении и углублении двустороннего сотрудничества во всех форматах, основываясь на дружбе и духовно-культурных общностях наших народов. Высоко оцениваю содействие дружественной Чехии расширяющейся повестке Армении и ЕС.

Придаю большую важность Вашему теплому отношению к проживающим в гостеприимной Чехии армянам, вашей безоговорочной оценке в вопросе Геноцида армян и нашей личной дружбе», – говорится в поздравительном послании президента Армении.