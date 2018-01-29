Президент Армении Серж Саргсян посетил реабилитационный центр защитника Родины

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 29 января, посетил Реабилитационный центр защитника Родины в корпусе клинического комплекса №1 «Гераци» – первой городской больницы Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Центр создан при сотрудничестве Ереванского государственного медицинского университета имени М.Гераци и министерства обороны Армении – при содействии президента Республики Армения и благодаря предоставленным многочисленными благотворителями и честными гражданами средствам.

Президент республики в сопровождении министра обороны Армении Вигена Саркисяна, ректора ЕГМУ Армена Мурадяна и ряда меценатов обошел реабилитационный центр, ознакомился с большим объемом работ, осуществленных за короткий период после его предыдущего визита – всего за несколько месяцев, текущей деятельностью основанного специально для военнослужащих с инвалидностью профессионального реабилитационного центра и программами развития.

Президент побеседовал также с уже получающими в центре реабилитационное лечение защитниками отечества.

По словам ректора А. Мурадяна, центр будет действовать в качестве полноценного реабилитационного комплекса, где, помимо проблем, связанных со здоровьем военнослужащих с инвалидностью, будут решаться вопросы, связанные с социальной интеграцией, образованием и трудоустройством. Центр оснащен сверхсовременным реабилитационным оборудованием и является единственным в регионе по своим возможностям.

А. Мурадян поблагодарил президента С. Саргсяна за идею создания центра и веру в реализацию в предусмотренные кратчайшие сроки проекта, что на первый взгляд казалось невозможным, а также за возможность служить государству и народу посредством реализации этой почетной и ответственной инициативы.

Ректор в вопросе реализации данного проекта счел переломным визит президента Сержа Саргсяна на строительную площадку центра 12 июля прошлого года, который, по его словам, послужил новым стимулом для дальнейшей работы.

С. Саргсян выразил благодарность всем лицам, которые поспособствовали реализации данной чрезвычайно важной идеи, и, в первую очередь, проходящим в данном центре реабилитационное лечение защитникам отечества за преданную службу. Президент С. Саргсян призвал военнослужащих с инвалидностью также продемонстрировать силу воли во время лечения и вместе с профессиональной командой реабилитационного центра сделать всё возможное для скорейшего выздоровления.