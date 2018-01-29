Источник: Иран и Турцию в Сочи представляют заместители глав МИД

Делегации Ирана и Турции на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи возглавят заместители министров иностранных дел. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в МИД РФ.

"Делегацию Ирана в Сочи возглавит заместитель министра иностранных дел Хосейн Ансари, Турции - заместитель главы МИД Седат Онал", - сказал собеседник агентства.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. По данным организаторов, на форум приглашены порядка 1,6 тыс. делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества. По национальному составу большинство из участников арабы (94,5%), но среди приглашенных есть курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы. Для участия в конгрессе в качестве наблюдателей приглашены все основные региональные и международные внешние игроки.

Одной из задач форума станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.





