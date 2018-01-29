Японская полиция будет использовать искусственный интеллект для предсказания преступлений

Японская полиция приняла решение начать эксперимент с использованием систем искусственного интеллекта для предсказания и предотвращения преступлений. Он будет проведен в одном из самых густонаселенных районов страны - префектуре Канагава, которая с юго-запада примыкает к Токио, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С апреля полиция этого региона, сообщает информационное агентство Kyodo, получит финансирование на внедрение компьютерной самообучающейся системы, которая призвана анализировать огромные пласты разнородной и не связанной между собой информации, в том числе из социальных сетей. Предполагается, что это поможет выявлять лиц, возможно, причастных к правонарушениям, предсказывать их следующие шаги, включая время и место совершения новых преступлений. Речь идет в том числе о хорошо законспирированных маньяках, уличных ворах и т.д.

Система будет применять самые современные методы математической статистики.