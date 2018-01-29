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Председатель ПАСЕ надеется на мирное урегулирование карабахского конфликта


Председатель ПАСЕ Микеле Николетти надеется на мирное урегулирование карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами издания Report.

«Моя позиция в вопросе карабахского конфликта совпадает с позицией ПАСЕ»,- сказал он.

Председатель ПАСЕ Микеле Николетти подчеркнул, что с уважением относится к усилиям международных организаций, помогающих в разрешении конфликта – Минской группы ОБСЕ, а также роли ООН. По его словам,  ПАСЕ готова поддержать любую инициативу, которая будет направлена на мирное разрешение конфликта.


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