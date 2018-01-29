Стартуют встречи Армена Саргсяна с политическими силами: он встретится с РПА

Выдвинутый от РПА кандидатом в президенты Армении Армен Саргсян 29-го января встретится с депутаатми от фракции РПА НС Армении. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник оргкомитета ГО РПА Рубен Тадевосян.

Встреча состоится в 18:00, в центральной штаб-квартире РПА.

Выборы президента Армении состоятся 2-го марта.