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Стартуют встречи Армена Саргсяна с политическими силами: он встретится с РПА


Выдвинутый от РПА кандидатом в президенты Армении Армен Саргсян 29-го января  встретится с депутаатми от фракции РПА НС Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщил начальник оргкомитета ГО РПА Рубен Тадевосян.

Встреча состоится в 18:00, в центральной штаб-квартире РПА.

Выборы президента Армении состоятся 2-го марта.


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