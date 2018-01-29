Время в Ереване: 11:07:36,   29 Январь

Турция нанесла удары по позициям PKK в Ираке


Турецкие ВВС нанесли авиаудары по позициям рабочей партии Курдистана – PKK, в Северном Ираке. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу». По данным Генштаба ВС Турции, уничтожено 11 мишеней, принадлежащих курдским боевикам.

После завершения операции военные самолеты вернулись на базу.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации