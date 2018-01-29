Турция нанесла удары по позициям PKK в Ираке

Турецкие ВВС нанесли авиаудары по позициям рабочей партии Курдистана – PKK, в Северном Ираке. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу». По данным Генштаба ВС Турции, уничтожено 11 мишеней, принадлежащих курдским боевикам.

После завершения операции военные самолеты вернулись на базу.