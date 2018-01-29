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Канадец выиграл $19 млн в национальную лотерею


Неизвестный пока житель провинции Онтарио выиграл 23 млн канадских долларов ($19 млн) в национальную лотерею "6 из 49". Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей.

"Выпавшие номера - 7, 8, 13, 24, 28 и 25. Бонус-число - 26", - уточнили организаторы. Кроме того, еще один житель этой же провинции стал обладателем традиционного утешительного приза в размере миллиона канадских долларов ($810 тыс.).

На данный момент неизвестно, в каких именно городах этого региона Канады были проданы выигрышные билеты. Согласно правилам канадских лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам билет, после чего будет объявлено имя победителя.




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