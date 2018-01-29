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В США самолет экстренно сел на автомагистраль


Одномоторный самолет Beechcraft G33 совершил экстренную посадку на автомобильную дорогу недалеко от города Лос-Анджелес, пострадавших нет, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал NBC Los Angeles.

Инцидент произошел в воскресенье вечером по местному времени (утро понедельника мск) в районе города Коста-Меса. Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), самолет следовал в местный аэропорт John Wayne, когда пилот сообщил о проблемах с двигателем.

По данным пожарного управления города, находившиеся в самолете люди покинули воздушное судно, в результате инцидента никто не пострадал.

 

 




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