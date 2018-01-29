Кандидат в президенты Армении Армен Саргсян поздравил Тиграна Мансуряна с днем рождения

Выдвинутый от РПА кандидатом в президенты Армении Армен Саргсян поздравил композитора Тиграна Мансуряна с 79-м днем рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Армена Саргсяна.

Он пожелал великому композитору новых творческих достижений на славу нащему народу и нашей культуре.

Тигран Мансурян родился в 1939 году в Ливане, в 1947 семья переехала в Армению,в город Артик (Ширакская долина) в 1956 поселилась в Ереване. Мансурян окончил Ереванскую консерваторию (1967, класс композиции Л. М. Сарьяна), в 1967—1986 преподавал в ней (с 1986 — профессор), в 1992—1995 был её ректором. В настоящее время целиком сосредоточился на сочинительстве. Один из наиболее исполняемых композиторов современной Армении. Современная техника письма в его творчестве соединяется с опорой на традиции национальной музыки, в частности, Комитаса. Активно работал в кино — музыка к фильмам «Цвет граната» С. Параджанова (1968), «Осенняя пастораль» Михаила Вартанова, «Мы и наши горы» Г. Маляна (1969), «Хозяин» Б. Оганесяна (1983), «Белые грезы» С. Исраэляна (1985), «Танго нашего детства» (1985) А. Мкртчяна, «Камера обскура» Г. Саркисяна (2000) и др.

Мансурян — легенда современной армянской композиторской школы, его сочинения с успехом исполняются во всех музыкальных столицах мира. Произведения мастера представляют собой смесь армянского музыкального искусства и народных традиций. Среди его работ — балет "Снежная королева", концерт для скрипки и струнных "Четыре серьезные песни", сольные вокальные и хоровые циклы. Автор музыки к 40 фильмам, среди которых "Цвет граната" Параджанова, "Осенняя пастораль" Вартанова, "Мы и наши горы" Маляна.

Лауреат Государственных премий Республики Армения, награжден орденом Святого Месропа Маштоца, орденом Почета Республики Армения и другими государственными и общественными наградами.