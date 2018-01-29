Артур Абрахам вручил приз Мирославу Клозе
Бывший чемпион мира по версии WBO Артур Абрахам вручил приз Мирославу Клозе.
Как передает «Арменпресс», Артур Абрахам вручил бывшему футболисту сборной Германии, чемпиону мира 2014 года Мирославу Клозе приз на мероприятии «SemperOpernball – 2018».
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