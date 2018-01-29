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Осикян освобожден от должности начальника УИТУ: на это место назначен Рафаэл Ованнисян


Указом президента Армении Сержа Саргсяна, Рафаэл Ованнисян назначен на должность начальника УИТУ Министерства юстиции Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Ранее другим Указом президента Армении Сержа Саргсяна, Артур Осикян был освобожден от должности начальника УИТУ Министерства юстиции Армении.


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