Де Мистура прибыл в Сочи на Конгресс сирийского национального диалога

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл в понедельник в Сочи на Конгресс сирийского национального диалога. Эмиссар прилетел регулярным рейсом из Москвы, но доступ журналистов к нему в аэропорту был ограничен, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Решение о направлении де Мистуры принял 27 января административный глава Всемирной организации Антониу Гутерриш. В Москве приветствовали данный шаг.

Ранее эмиссар выразил надежду, что Конгресс в Сочи позволит оживить женевский процесс по Сирии.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. По данным организаторов, на форум приглашены порядка 1,6 тыс. делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества. По национальному составу большинство из участников арабы (94,5%), но среди приглашенных есть курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы.

Для участия в Конгрессе в качестве наблюдателей приглашены все основные региональные и международные внешние игроки.

Одной из задач Конгресса станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.