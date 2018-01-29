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В Турции появились комары-переносчики лихорадки Зика


Роспотребнадзор предупреждает россиян об обнаружении в Турции комаров - переносчиков лихорадки Зика, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

"По данным Министерства здравоохранения Турции, на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом после посещения Кубы", - сказано в публикации.

Ожидается, что комары могут в ближайшее время появиться также в центральных районы страны и на северном побережье Черного моря.

 

 

 




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