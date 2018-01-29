Трамп запланировал два визита в Великобританию в 2018 году

Президент США Дональд Трамп в текущем году планирует дважды посетить Великобританию - с рабочим и государственным визитами.

Как сообщил Трамп в интервью британскому тележурналисту Пирсу Моргану, государственный визит намечен на октябрь, рабочий должен его предварять, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Вместе с тем, в сообщениях СМИ отмечается, что Трамп не получил приглашения на свадьбу

британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, запланированной на май, в связи с негативным отношением невесты к президенту.

Президент США заверил, что после выхода Великобритании из ЕС в 2019 году она станет для США "грандиозным торговым партнером" на основе соответствующих соглашений.

Трамп отметил, что уверен в уважении, которое питают к нему британцы.

"Думаю, я очень популярен в вашей стране, я действительно так считаю. Я получаю от ваших людей много посланий с поддержкой", - заявил он.

Как сообщалось, американский президент отсрочил ранее намечавшийся визит в Лондон из-за того, что там планировались массовые выступления протеста против него.

По его словам, США могут вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого вышли в прошлом году. Он, однако, оговорился, что в нынешнем виде соглашение "ужасно для США", но они могут вернуться при условии, что в него будут внесены изменения и оно "станет хорошим" для Вашингтона.

Трамп дал интервью во время экономического форума в Давосе, оно вышло в эфир в воскресенье вечером.