Кейт Миддлтон отдала свои волосы больным детям

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пустила часть своих волос на парики для болеющих раком детей. Как передает Арменпресс, об этом пишет британская Daily Mail.

На протяжении нескольких месяцев парикмахер Кейт настаивала на том, чтобы состричь часть волос из-за их чрезмерной длины. Уже сидя в кресле, она решила сохранить волосы и анонимно переслать их в благотворительный фонд.

«Где-то маленькая девочка будет носить волосы настоящей принцессы», — заявил собеседник издания в Королевском дворе.

По утверждению СМИ, Кейт Миддлтон срезала волосы на длину около 20 сантиметров.