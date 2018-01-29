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Трамп заявил, что вел бы переговоры по Brexit жестче, чем Мэй


Президент США Дональд Трамп заявил, что в отличие от британского премьер-министра Терезы Мэй вел бы переговоры по Brexit с более жестких позиций, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Вел бы я переговоры так же, как она? Нет, я бы вел по-другому. Но я очень уважаю вашего премьера", — сказал Трамп в интервью британскому тележурналисту Пирсу Моргану.

"Я бы по-другому вел переговоры…, я бы занял более жесткую позицию", — сказал он.

На вопрос о том, как он относится к позиции Франции, Трамп ограничился тем, что похвалил президента этой страны Эммануэля Макрона. "Он отличный парень, у него замечательная жена, мне он очень нравится", — сказал Трамп.

 




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