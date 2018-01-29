В Арцахе погиб военнослужащий

На оборонительном участке одной из воинских частей, расположенных в северном направлении, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Овсеп Каренович Григорян, 1988 года рождения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Арцаха.

Для выяснения деталей ведется расследование.Министерство обороны Арцаха разделяет тяжелую горечь утраты и выражает свою поддержку членам семьи павшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам.