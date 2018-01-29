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В Арцахе погиб военнослужащий


На оборонительном участке одной из воинских частей, расположенных в северном направлении, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Овсеп Каренович Григорян, 1988 года рождения.  Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Арцаха.


Для выяснения деталей ведется расследование.

Министерство обороны Арцаха разделяет тяжелую горечь утраты и выражает свою поддержку членам семьи павшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам.


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