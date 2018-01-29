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60% населения Турции не читает Коран


Министр по делам религии Турции Али Эрбаш сообщает, что только 4 из 10 граждан Турции читают Коран. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

 «Надо сделать так, чтобы больще наших детей предпочли факулзтативные уроки по изучению Корана. В нашей стране 99% населения – мусульмане, однако и 60% не умеют читать Коран»,- сказал он.

По его словам, лишь в 15% школ страны ведется религиозное обучение.


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