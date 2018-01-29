Армавирский ритон с головою быка

Для изучения культуры древней Армении исйкючительное значение имеют раскопки городища Аргиштихинили-Армавир, начатые в 1962 году, которые продолжаются и по сей день.

Аргиштихинили-Армавир был заселен с древнейших времен, в урартскую эпоху это был значимый административный, религиозный и экономический центр. После падения Урарту город стал столицей царства Ервандуни. Таким образом, раскопки этого города позволяют не только составить представление о различных эпохах истории, но и представить связь времен и эпох.

В беседе с «Арменпресс» с.н.с. отдела археологии Музея истории Армении Джульетта Карапетян рассказала о находке ритона с головою быка, который является результатом скрещения различных культур. Ритон датируется VI-V вв. до н.э. «Тело ритона цилиндрическое, с расширением в сторону устья. Поверхность – коричневого цвета, хорошо отполирована. Фронтон реалистично представляет голову быка, с толстыми рогами, крупными миндалевидными глазами. Сверху на шее имеется горбообразный выступ. Шея изукрашена точечным узором, напоминающим ожерелье, и треугольным украшением, в центре которого расположено отверстие. На лбу быка выгравированы 2 окружности и треугольный знак, что указывает на священность животного»,- рассказала она.

По ее словам, анималистические глиняные сосуды на территории Передней Азии и Эгейского мира имеют древнейшее происхождение. Однако, в качестве сосудов типа рога они окончательно сформирровались в искусстве Урарту и Ассирии, усовершенствовавшись в эпоху Ахеменидов.

«Передние части этих сосудов – протоманы, оформлялись в виде быков, горных козлов, овнов, лошадей. На территории Армянского нагорья ритоны были распространены еще в урартскую эпоху, известны ритон с птичьей головой Аринберда, с головой оленя – Бастама и пр., которые являются прототипами глиняных и металлических ритонов более позднего периода, начиная с VI-IV вв. до н.э. в стилистическом отношении ритон отождествляется с искусством эпохи Ахеменидов»,-сказала она.

Ритоны применялись в культовых обрядах для совершения священных возлияний. Изображения на ритонах священных животных усугубляет их религиозно-культовое значение.

«Так, в данном случае ритон изображает быка, который является зодиакальным созвездием, и поклонение ему связано с культами луны, грозы, молнии и плодородия. Не будем забывать, что бык является священным животным одного из главных богов урартского пантеона – Тейшеба», - рассказала с.н.с. отдела археологии Музея истории Армении Джульетта Карапетян.

Ритон демонстрировался в Нанте, Арле, Москве, Тегеране.