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Число погибших при нападении на военную академию в Кабуле выросло до пяти


Не менее пяти военных погибли, еще 10 получили ранения в результате нападения группы неизвестных на военную академию имени маршала Фахима в столице Афганистана в понедельник утром. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на военных.

Ранее сообщалось о двух погибших.

По данным агентства, атаку устроила группа из пяти человек, четверо из них ликвидированы, один задержан. Злоумышленники не смогли прорваться далее первого контрольно-пропускного пункта, при нападении они использовали реактивные гранатометы и стрелковое оружие.

Ответственность за атаку, как информировало агентство Reuters, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).



и использовали реактивные гранатометы и стрелковое оружие.

Ответственность за атаку, как информировало агентство Reuters, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).



 




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