Вследствие снежного обвала у горы Араи-лер погиб человек, есть двое пострадавших

Вследствие снежного обвала у горы Араи-лер 28-го января погиб человек, есть двое пострадавших. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, группа из 18 туристов поднялась на участок горы Араи-лер, расположенный на расстоянии 500 метров от Цахкеванка, где, по предварительным сведениям, руководитель группы Э.Н., 1980 г.р., Н.С., 1982 г.р. и А.А., 1996 г.р., скатились в овраг, вследствие чего получили травмы различного характера. До прибытия спасателей члены группы обнаружили тело Наируи Симонян.

Прибывшие на место происшествия спасатели доставили пострадавших Э.Н., 1980 г.р., и А.А., 1996 г.р., к машинам скорой помощи, которые доставили их в МЦ «Армения», где А.А. отказался от лечения и выписался, а состояние Э.Н. врачи оценили как тяжелое. Сейчас он находится в отделении реанимации.

Труп Наируи Симонян спасатели доставили в село Карби Арагацотнской области. На месте происшествия спасателям помогали 20 членов Федерации альпинизма Армении и около 30 граждан.