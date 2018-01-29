Генсек ООН назвал миграцию позитивным феноменом, питающим экономический рост

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что необходимо извлекать максимальную пользу от законной миграции и минимизировать жестокое обращение с мигрантами. Такое заявление он сделал в воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе, где принимает участие в работе 30-й встречи глав государств и правительств стран - членов Африканского союза (АС). Слова генсека приводятся на сайте ООН, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Позвольте мне сказать со всей ясностью: миграция - это позитивный глобальный феномен, питающий экономический рост, снижающий уровень неравенства, устанавливающий контакты между обществами и помогающий оседлать демографические волны увеличения или снижения численности населения", - отметил он.

"Я осуждаю широко распространенные жестокое обращение и эксплуатацию мигрантов, которые являются позором для всего человечества", - продолжал Гутерриш.

Саммит АС проходит под лозунгом "Одержать верх в борьбе над коррупцией - надежный путь для преобразования Африки". Кроме того, африканские лидеры намерены обсудить тему урегулирования региональных конфликтов, в частности в зоне Сахеля, Ливии и Южном Судане.

Афросоюз - крупнейшая межправительственная организация Африки, объединяющая 55 государств континента. Штаб-квартира Афросоюза находится в Аддис-Абебе.



