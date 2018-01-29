В Бухаресте состоялись мероприятия, посвященные памяти Гранта Динка

В Бухаресте, в церкви Св. Архангелов, состоялась панихида в память о Гранте Динке. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет посол Армении в Румынии Сергей Минасян.

Он разместил там же фотоснимки с этой службы.

Редактор армянской газеты “Акос, издающейся в Стамбуке, Грант Динк, был убит на пороге редакции 19 января 2017 г.

17 января 2012 г организатор убийства Ясин Айал был приговорен к пожизненному заключению, а исполнитель Огюн Самаст – к 22 годам.



В октябре 2014 г 5-ый суд Стамбула по тяжким преступлениям принял решение о новом расследовании дела. Всем обвиняемым было предъявлено обвинение в “создании и руководстве преступной группировкой или участии в ней”. Кроме этого, было принято решение о возбуждении уголовного преследования 9 лиц, занимавших в то время важные посты, в том числе бывшего начальника полиции Стамбула Джелаледина Джераха.

Следующие заседания в судебных слушаниях по делу об убийстве Гранта Динка состоятся в 2018 году, 29-30-го января и 1-2-го февраля.