Трамп: улучшение экономических показателей США помогает развитию мировой экономики

Президент США Дональд Трамп считает, что улучшение Соединенными Штатами экономических показателей помогает развитию мировой экономики. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в интервью британскому телеканалу ITV, которое было показано в воскресенье.

Американский президент обратил внимание на рекордный рост американского фондового рынка и указал на важность принятия налоговой реформы, призванной облегчить налоговое бремя. "Страна (США) становится очень и очень сильной в экономическом плане, безработица находится на рекордно низком уровне. Мы преуспеваем, что помогает всему миру", - сказал он.