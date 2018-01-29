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Трамп: улучшение экономических показателей США помогает развитию мировой экономики


Президент США Дональд Трамп считает, что улучшение Соединенными Штатами экономических показателей помогает развитию мировой экономики. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в интервью британскому телеканалу ITV, которое было показано в воскресенье.

Американский президент обратил внимание на рекордный рост американского фондового рынка и указал на важность принятия налоговой реформы, призванной облегчить налоговое бремя. "Страна (США) становится очень и очень сильной в экономическом плане, безработица находится на рекордно низком уровне. Мы преуспеваем, что помогает всему миру", - сказал он.

 

 

 

 




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