В Париже продолжается наводнение

Пик наводнения в Париже пока не пройден, столица Франции продолжает защищать берега и подсчитывать предварительный ущерб от стихии. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в воскресенье в мэрии.

Как отметили дежурные службы, начиная с понедельника парижские коммерсанты и городские жители могут подавать декларации об убытках, которые они понесли в результате разлива Сены.

Наводнение достигнет пика в понедельник утром. Ожидается, что уровень воды в Сене поднимется до отметки 5,95 метра выше ординара.

Как предупредил руководитель природозащитных служб столичного региона Жером Гольнер, ситуация в городе нормализуется еще не скоро. "До того, как жизнь вернется в привычное русло, пройдут недели", - отметил он.

Согласно обновленным данным национальной метеорологической службы Meteo-France, повышенный (оранжевый) уровень тревоги в связи с непогодой остается в десяти департаментах страны. Эта мера продиктована, в частности, поведением Марны - правого притока Сены. Вода в реке продолжает прибывать, затапливая дома и хозяйства фермеров.